Bakan Kacır, törende yaptığı konuşmada, konutların tamamının yatay mimari esas alınarak şehrin geleneksel ve yerel dokusuna uygun bir estetikle inşa edileceğini belirtti. Hak sahiplerini tebrik eden Kacır, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla vatandaşların yarınlarını inşa etmeye devam edeceklerini ifade etti.

TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç, kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, bugüne kadar ülke genelinde yaklaşık 7 milyon haneyi ilgilendiren 1 milyon 750 bin konut üretildiğini ve Denizli özelinde 48 bin 578 geçerli başvuru alındığını aktardı. Denizli merkezinden 4 bin 700, ilçelerden ise Acıpayam 750, Baklan 30, Bekilli 200, Beyağaç 50, Bozkurt 50, Buldan 24, Çal 100, Çameli 100, Çivril 100, Güney 94, Kale 50, Sarayköy 22 ve Tavas 100 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

Bakan Kacır, proje kapsamında konutların gençler, şehit aileleri, engelliler ve emekliler için özel kontenjanlarla satışa sunulacağını, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkânı sağlanacağını belirtti. Ayrıca Denizli’de bugüne kadar 13 bin 643 sosyal konutun tamamlandığını, 1.899 konutun ise kısa süre içinde tamamlanacağını ifade etti.

Denizli’de son 23 yılda yapılan yatırımları da değerlendiren Kacır, organize sanayi bölgelerinin kurulması, KOSGEB desteklerinin artırılması, bölünmüş yol ve havalimanı kapasitesinin yükseltilmesi, sağlık ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi gibi birçok hizmetin hayata geçirildiğini kaydetti. Bakan Kacır, “İşte bütün bu yatırımlar, Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü ve müreffeh bir geleceğin teminatıdır” dedi.