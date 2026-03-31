CoinShares tarafından yayımlanan rapora göre, küresel kripto fonlarından toplam 414 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Böylece piyasa, son dönemdeki güçlü giriş serisini tersine çevirmiş oldu.

Çıkışların büyük bölümü piyasanın lokomotif varlıklarında yoğunlaştı. Bitcoin fonlarından 194 milyon dolar, Ethereum fonlarından ise 222 milyon dolar çıkış yaşandı. Uzmanlar bu geri çekilmeyi artan volatilite, kâr realizasyonları ve küresel makro belirsizliklerle açıklıyor.

Buna karşın tüm piyasa negatif bir tablo sergilemedi. XRP fonları haftalık bazda 15,8 milyon dolarlık girişle pozitif ayrıştı. Bu hareketin arkasında Ripple Labs ile ilgili beklentiler ve regülasyon tarafındaki görece iyimser hava öne çıktı.

Diğer altcoinlerde ise daha sınırlı hareketler izlendi. Solana fonlarından 12,3 milyon dolarlık çıkış gerçekleşirken, Chainlink ve Stellar fonlarına düşük ölçekli girişler kaydedildi.

Jeopolitik gelişmeler de yatırımcı davranışları üzerinde etkili oldu. Artan küresel risk algısıyla birlikte düşüş beklentisine yönelik pozisyonlar güçlenirken, “short” strateji izleyen Bitcoin fonlarına yaklaşık 4 milyon dolarlık giriş dikkat çekti.

Kurumsal tarafta ise önemli bir sinyal geldi. BlackRock bünyesindeki Bitcoin ve Ethereum fonlarında toplam 282 milyon dolarlık çıkış yaşanması, büyük yatırımcıların temkinli duruşunu ortaya koydu.

Genel değerlendirmeye göre, kripto fonlarında kısa vadeli bir soğuma süreci öne çıkarken, altcoinler tarafında seçici sermaye akışlarının devam etmesi piyasada rotasyon sinyallerini güçlendiriyor. Analistler, önümüzdeki dönemde faiz beklentileri, makro veriler ve jeopolitik gelişmelerin fon akışlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.