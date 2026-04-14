Piyasanın en büyük varlığı olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde değer kazanarak 74 bin 600 dolar seviyesine yaklaştı. Böylece Bitcoin, mart ortasından bu yana görülen en yüksek seviyelerine ulaşmış oldu.

Coinmarketcap verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri de günlük bazda yaklaşık yüzde 4,3 artış göstererek 2 trilyon 520 milyar dolar seviyesine çıktı. Bitcoin, haftalık bazda ise yaklaşık yüzde 9’luk bir yükselişle 74 bin 400 dolar bandında işlem görüyor.

Analistler, fiyatlardaki bu hareketliliğin arkasında Washington-Tahran hattında olası müzakere sürecine dair haber akışının etkili olduğunu belirtiyor. ABD basınında yer alan iddialara göre, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın durmuş görüşmeleri yeniden başlatmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Yükseliş yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da yaklaşık yüzde 9 değer kazanarak 3 bin 375 dolar seviyesine yükseldi. Bu artış, altcoin piyasasında da genel bir toparlanmayı beraberinde getirdi.