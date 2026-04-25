Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yürütülen “Ekonomik Öfke” politikası kapsamında Tahran’ın finansal hareket alanını daraltmayı hedeflediklerini belirtti. Bessent, İran’ın yurt dışına fon aktarma ve bu kaynakları ülkeye geri döndürme kapasitesinin sistematik biçimde zayıflatılacağını vurguladı.

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından alınan karar doğrultusunda, İran ile bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kripto para cüzdanı yaptırım listesine alındı. Bu adımın ardından söz konusu cüzdanlarda bulunan yüz milyonlarca dolarlık dijital varlık erişime kapatıldı.

Yetkililer, operasyonun yalnızca geleneksel yaptırım ihlallerini değil, aynı zamanda dijital varlıklar üzerinden yürütülen yeni nesil finansal faaliyetleri de hedef aldığını ifade etti. Blockchain analizleri sonucunda İran merkezli borsalarla ilişkili işlemler ve İran Merkez Bankası ile bağlantılı cüzdanlara uzanan para trafiğinin tespit edildiği öne sürüldü.

Açıklamalarda, İran’ın dijital varlıkları kullanarak uluslararası finans sistemindeki rolünü gizlemeye yönelik daha karmaşık yöntemler geliştirdiği iddiasına da yer verildi. Bu yöntemlerin, hem ülke para birimini desteklemek hem de yaptırımlar altında ticari faaliyetleri sürdürebilmek amacıyla kullanıldığı savunuldu.

Öte yandan ABD, enerji ve denizcilik alanlarında da yaptırım kapsamını genişletti. İran petrolünün önemli alıcılarından biri olduğu belirtilen Çin merkezli Hengli Petrochemical yaptırım listesine eklenirken, İran’ın “gölge filosu” ile bağlantılı yaklaşık 40 gemi ve denizcilik şirketine de kısıtlama getirildi.

Son hamle, Washington’un yalnızca fiziksel ticaret ağlarını değil, dijital finans kanallarını da hedef alarak yaptırım politikasını genişlettiğini ortaya koyuyor.