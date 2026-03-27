Bitcoin 68.722 dolar seviyesinde işlem görürken, Ethereum 2.063 dolardan fiyatlanıyor. Piyasanın toplam değeri ise 2,36 trilyon dolar seviyesinde. CoinTR Araştırma Departmanı’nın bültenine göre, Ukrayna’nın Rusya’nın petrol altyapısına yönelik saldırıları ve Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizlikler, enerji piyasalarında arz yönlü endişeleri güçlendiriyor. Artan enerji fiyatları, küresel enflasyon ve faiz beklentilerinde belirsizlik yaratırken, kripto varlıklarda temkinli ve dalgalı bir piyasa görünümüne yol açıyor.

26 Mart’ta Bitcoin ETF’lerinden 171,22 milyon dolarlık, Ethereum ETF’lerinden ise 92,54 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Diğer öne çıkan kripto fiyatları ise XRP 1,36 dolar ve Solana 86,21 dolar olarak kaydedildi.

David Sacks, Beyaz Saray Görevinden Ayrıldı

Beyaz Saray’ın kripto para ve yapay zeka sorumlusu David Sacks, görev süresinin sona ermesiyle ayrıldığını açıkladı. Sacks, bundan sonra Başkanın Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi (PCAST) eş başkanı olarak çalışacak. Konseyde ayrıca Marc Andreessen, Fred Ehrsam, Larry Ellison ve Mark Zuckerberg gibi isimler yer alıyor. Sacks, görevden önce sahip olduğu tüm kripto varlıklarını elden çıkarmıştı.

JPMorgan: “Bitcoin, İran Savaşı Sürecinde Dayanıklılık Gösterdi”

JPMorgan analistleri, İran’daki savaş sürecinde Bitcoin’in altın ve gümüşe kıyasla daha güçlü performans sergilediğini belirtti. Artan faizler ve güçlenen dolar, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırırken, Bitcoin vadeli işlemlerindeki pozisyonlar nispeten istikrarlı kaldı. İran’da vatandaşlar fonlarını yerel borsalardan çekip uluslararası platformlara yönlendirirken, Bitcoin’in sınır ötesi transfer kolaylığı ve 7/24 işlem görmesi öne çıkan avantajlar oldu.

GameStop’un Bitcoin Satışıyla İlgili Spekülasyonlar Sona Erdi

GameStop, sahip olduğu Bitcoin’lerin büyük kısmını Coinbase üzerinden teminat olarak kullandığını açıkladı. Ocak ayında 4.709 Bitcoin, teminatlı alım opsiyonu stratejisi kapsamında opsiyon sözleşmelerinde kullanıldı. Şirket, bu sayede opsiyon primi geliri elde ederken Bitcoin varlıklarını elinde tutmaya devam ediyor. Açıklama, Ocak ayında ortaya çıkan “GameStop Bitcoin sattı” spekülasyonlarını da sona erdirdi.