Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranlarının mevcut seviyesini korumanın uygun olduğu yönündeki açıklamaları, doların bir miktar zayıflamasına neden olurken, altına olan talebi artırdı. Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler de güvenli liman olarak görülen altını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Güne yükselişle başlayan altın fiyatlarında son durum şöyle:

Gram altın : 6.515,23 TL

: 6.515,23 TL Çeyrek altın : 11.697,00 TL

: 11.697,00 TL Yarım altın : 22.392,00 TL

: 22.392,00 TL Tam altın : 43.059,50 TL

: 43.059,50 TL Cumhuriyet altını : 44.784,00 TL

: 44.784,00 TL Gremse altın : 107.978,96 TL

: 107.978,96 TL Ons altın: 4.562,97 dolar

Piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte altın fiyatlarının kısa vadede dalgalı seyrini sürdürmesi beklenirken, uzmanlar yatırımcıların küresel ekonomik verileri ve merkez bankalarının açıklamalarını yakından izlemesi gerektiğini belirtiyor.