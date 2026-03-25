Bitcoin Yardstick Göstergesi “Derin Değer” Bölgesinde

Dijital varlık hedge fonu Capriole Investments kurucusu Charles Edwards, Bitcoin’in fiyat ve hash oranı arasındaki ilişkiyi ölçen Bitcoin Yardstick metriğinin yeni bir bölgeye geçtiğini açıkladı.

Bitcoin Yardstick, piyasa değerini hash oranına bölerek iki yıllık bir dönem üzerinden normalize ediyor. Edwards, metrikle ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu metrik, kavramsal olarak bir F/K oranına benziyor. Ancak burada kazançlar yerine, Bitcoin ağını güvence altına almak için harcanan enerji emeğinin fiyatla ilişkisi ölçülüyor. Düşük değer = ucuz Bitcoin = yatırım için iyi fırsat.”

Şubat ayında Bitcoin, bu metrikte kayıtlardaki en düşük seviyeleri gördü. O dönemde BTC fiyatı 15 ayın en düşük seviyelerine gerilemiş, Yardstick ise 0,35 ile “derin değer” aralığının altına düşmüştü. Mart ayı itibarıyla metrik 0,40 seviyesine yükselmiş olsa da, hâlâ “ucuz” bölgeyi işaret ediyor.

Hash Oranı Fiyattaki Düşüşe Dayanıyor

BitInfoCharts verilerine göre, Bitcoin madencileri bu yıl fiyat düşüşünden etkilenmiş olsa da hash oranı saniyede yaklaşık 1 ZH/s seviyesinde kalmayı başardı. Fiyat, Ekim 2025’teki tüm zamanların en yüksek seviyesinin %40 altında bulunurken, hash oranındaki düşüş sınırlı kaldı.

Edwards, mart başında fiyat dipten toparlanırken madencilerin satışlarının “ölçülü bir çöküş” gösterdiğini belirtti. Ona göre bu durum, tarihsel olarak Bitcoin’de yükseliş işareti olarak kabul ediliyor.

Bitcoin’de hash oranı ile fiyat arasındaki bu ayrışma, analistlere göre yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratıyor. Ancak Edwards, her zaman olduğu gibi yatırım kararlarında dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.