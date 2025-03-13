Platformların kuruluş sermayeleri asgari 150 milyon TL olarak belirlenirken, saklama kuruluşları için bu rakam 500 milyon TL olarak tespit edildi.

Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişikliklerin ardından yayımlanan tebliğ, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının sunabileceği hizmetler, listeleme süreçleri, sermaye yeterlilikleri ve faaliyet esaslarını kapsıyor. Buna göre, saklama kuruluşları sakladıkları tutar 1 milyar lirayı aştığında, fazladan tutarın %1,5’i kadar özsermaye bulundurmak zorunda olacaklar. Ancak özsermayesi 1,5 milyar lira olan kuruluşlar için ilave sermaye şartı aranmayacak.

Siber Güvenlik Sigortası Zorunluluğu Getirildi

Tebliğ kapsamında, kripto varlık hizmet sağlayıcıları müşterilere ait varlıklara yönelik sigorta yaptırabilecek. Ayrıca, siber güvenlik risklerinden kaynaklanabilecek saldırılar, veri ihlalleri ve iş sürekliliği kesintileri nedeniyle oluşabilecek mali zararları karşılamak amacıyla hizmet sağlayıcılar için siber güvenlik sigortası yaptırılması da mümkün olacak.

Bunun yanı sıra, platformların likit rezervlerinde belirli bir varlığın portföy içerisindeki ağırlığı %20’yi geçemeyecek. Platformlarda listelenen kripto varlıklar kaldıraçlı işlem göremeyecek, türev araç sözleşmelerine ve SPK’nın kredili işlem düzenlemeleri kapsamında kredili alım, açığa satış ve ödünç işlemlerine konu edilemeyecek.

Müşteri Varlıklarının Korunması İçin Yeni Önlemler

Düzenleme, müşteri varlıklarının saklanmasına yönelik de önemli değişiklikler getiriyor. Buna göre, müşterilere ait kripto varlıklar, saklama kuruluşlarının kendi hesaplarından ayrı olarak platform adına toplu şekilde saklanacak. Ayrıca, platformlar ve saklama kuruluşları, müşteri varlık bakiyelerini Merkezi Kayıt Kuruluşu ile entegre bir sistemde tutmak zorunda olacak.

Nakit işlemler konusunda da sıkı önlemler getirildi. Platformlar tarafından müşteri nakitleri elden teslim alınamayacak ve müşterilere elden ödeme yapılamayacak. Platformların banka nezdinde açtırdığı müşteri hesaplarının, ilgili platformun müşterilerine ait olduğu açıkça belirtilecek ve bu hesapların başka amaçlarla kullanılması yasak olacak. Bankalara, bu hesapların platformun kendi hesaplarıyla birleştirilmemesi gerektiği konusunda yazılı bilgi verilmesi ve konuya ilişkin onay alınması zorunlu hale getirildi.

Yeni düzenlemelerle, kripto varlık piyasasının daha şeffaf ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Kripto para borsalarının faaliyetlerini daha denetlenebilir bir çerçevede yürütmeleri sağlanırken, yatırımcıların korunması amacıyla önemli güvenlik önlemleri devreye sokulmuş oldu.