Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy'nin bu davetine ilişkin yaptığı açıklamada, Rus lider Putin'in diyaloga açık olduğunu belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı'nın görüşme gerçekleştirmek üzere dilediği zaman Moskova'ya gelebileceğini ifade etti.

Mektubun Kremlin tarafından titizlikle incelendiğini vurgulayan Peskov, düzenlenecek çalışma toplantısının ardından içeriğin detaylı bir şekilde Putin’e sunulacağını aktardı. Ukrayna'daki çatışmaların çözümü konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlendiği role de değinen Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın Washington’ın bu süreçteki arabuluculuk ya da müdahale çabalarını hiçbir zaman idealize etmediğinin altını çizdi. Moskova'nın diplomatik süreçlerdeki temel kırmızı çizgisini bir kez daha hatırlatan Peskov, Rusya için kendi ulusal çıkarlarının her zaman ve her koşulda en öncelikli konu olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.