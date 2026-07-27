Wall Street Journal'a değerlendirmelerde bulunan Trump, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen mühimmat stoku tartışmalarına ilişkin açıklamasında, "Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz." dedi.

İran iddiaları tartışma yarattı

ABD basınında yer alan haberlerde, Trump yönetiminin İran'a yönelik planlanan geniş çaplı askeri operasyonları, önleyici füze stoklarının azalabileceğine ilişkin değerlendirmeler nedeniyle ertelediği öne sürülmüştü.

The New York Times'ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun elindeki önleyici füze stoklarının kritik seviyeye inebileceği yönündeki uyarılar sonrasında operasyon planlarında değişikliğe gidildiği iddia edilmişti. Haberde, söz konusu endişelerin ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine tarafından dile getirildiği ileri sürülmüştü.

Beyaz Saray cephesinden net mesaj

Trump'ın açıklamaları, söz konusu iddiaları doğrudan yalanlayan ilk kapsamlı değerlendirme olarak öne çıktı. ABD Başkanı, ülkesinin savunma kapasitesi konusunda herhangi bir zafiyet bulunmadığını vurgulayarak, askeri mühimmat stoklarının hem mevcut ihtiyaçları karşılayacak hem de olası senaryolara hazırlıklı olacak düzeyde olduğunu savundu.