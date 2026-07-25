Program sayesinde BAE vatandaşları ile ülkede ikamet eden kişiler, yurt dışındaki yakınlarını Dubai'ye davet edebilecek. Davetliler ise otellerde konaklama fırsatlarından restoran indirimlerine, turistik merkez girişlerinden çeşitli hizmet avantajlarına kadar geniş kapsamlı bir destek paketinden yararlanabilecek. Kampanya, 20 Temmuz-31 Ekim 2026 tarihleri arasında ülkeye giriş yapan ziyaretçileri kapsıyor.

Savaş sonrası turizmde sert daralma

Dubai'nin bu adımı, İran ile yaşanan çatışmaların ardından bölge turizminin ciddi darbe alması üzerine geldi. Güvenlik endişeleri nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi uçuşlarını iptal ederken, uluslararası yolcular da Orta Doğu aktarmalı seyahatlerden uzak durmaya başladı. Bu durum, dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcu trafiğini de olumsuz etkiledi.

Yeni vize ve konaklama avantajları

Turizm sektörünü yeniden canlandırmak isteyen Dubai yönetimi yalnızca teşvik paketiyle yetinmedi. Bu yıl uygulamaya alınan beş yıllık çok girişli turist vizesiyle sık seyahat eden ziyaretçilere kolaylık sağlanırken, Emirates Havayolları ile yapılan iş birlikleri kapsamında bazı lüks otellerde ücretsiz konaklama kampanyaları da başlatıldı. Ayrıca uzun süreli ziyaretçilerin ülkede banka hesabı açmasını kolaylaştıracak yeni finansal düzenlemeler de devreye alındı.

Rekorların ardından gerileme

Dubai, son üç yılda turizmde tarihi başarılar elde etmişti. Kent, 2025 yılında 19,5 milyon uluslararası gecelemeli ziyaretçiyi ağırlayarak üst üste üçüncü kez rekor kırmış, otellerde doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıkmıştı. Ancak bölgedeki çatışmaların ardından yaşanan güvenlik endişeleri, bu yükseliş trendini tersine çevirdi.

Turizm sektörü zor günler geçiriyor

Çatışmaların ilk döneminde yaşanan füze ve İHA saldırıları ile hava sahalarındaki kısıtlamalar, Dubai'deki turizm ve hizmet sektörünü de derinden etkiledi. Restoran işletmeleri gelirlerinde yüzde 50'yi aşan düşüşler yaşandığını açıklarken, turistlere bağımlı bazı işletmelerde kayıpların yüzde 80'e kadar ulaştığı bildirildi. Bazı oteller ise düşük doluluk nedeniyle yenileme çalışmalarını öne çekerek geçici süreyle kapılarını kapattı.

Uzmanlar, Dubai'nin açıkladığı yeni teşviklerin kısa vadede turist talebini canlandırmayı hedeflediğini, ancak bölgedeki güvenlik ortamının normale dönmesinin turizmde kalıcı toparlanma açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.