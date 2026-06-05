Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gelir Garantili Besicilik Projesi" kapsamında Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından temin edilen 108 bin baş besilik sığırın uygun fiyatlarla küçük ölçekli üreticilere dağıtılacağını açıkladı.

Proje sayesinde hem küçük üreticinin geleceği güvence altına alınacak hem de tüketicinin daha uygun fiyatla kırmızı ete ulaşması sağlanacak.

3 Bin 600 Üreticiye Pozitif Ayrımcılık

Bakan Yumaklı, ESK ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) arasında imzalanan protokolün detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla ESK’ye tahsis edilen kontenjan kapsamında, besi ahırı kapasitesi 200 başın altında olan küçük ölçekli üreticilere pozitif ayrımcılık uygulandığını belirten Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Şeffaf ve objektif bir puanlama sistemiyle belirlenen 3 bin 600 besicimize otuzar baş besilik hayvan teslim ediyoruz. Üreticilerimiz bu hayvanları, büyük işletmelere kıyasla kilogram başına 110 lira (yüzde 26) daha uygun şartlarda satın alacak."

Sistemin İşleyişi ve Sağlanan Avantajlar

Projeden yararlanan üreticiler için süreç hem ekonomik hem de sürdürülebilir bir model üzerine inşa edildi. İşte projenin öne çıkan detayları:

Alım ve Besleme Süresi: Üreticiler teslim aldıkları hayvanları en az 4, en fazla 9 ay boyunca besleyecek.

Enflasyon Korumalı Geri Alım: Besi süresi sonunda hayvanlar, besicinin kârını güvenceye alan bir fiyat üzerinden ESK tarafından geri alınacak. Geri alım fiyatı her ay enflasyona endeksli olarak güncellenecek. Böylece üretici piyasadaki fiyat dalgalanmalarından etkilenmeyecek.

Sürdürülebilirlik ve Öncelik: Hayvanlarını zamanında ESK'ye teslim eden üreticiler, bir sonraki yılın dağıtım programında öncelik hakkı kazanacak.

"Hem Üretici Kazanacak Hem Tüketici"

Projenin bir taşla iki kuş vurmayı hedeflediğini belirten Bakan Yumaklı, modelin hem üretim hem de tüketim bacağına olan faydalarını şu sözlerle özetledi:

"Bu yapı, üreticiye kazancını önceden öngörebilme imkanı sunarken, küçük işletmelerin atıl kalan ahır kapasitelerini üretime kazandıracak. Diğer yandan ESK, besi sonunda elde edeceği bu etler sayesinde piyasayı regüle edecek ve vatandaşlarımızın daha uygun fiyatlarla kırmızı ete ulaşmasını sağlayacak."

TÜKETBİR koordinasyonunda yürütülecek olan projenin teslimat süreci başlarken, sürece ilişkin tüm duyurular ve gelişmeler Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.