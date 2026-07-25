Trump, konuşmasının sonunda yaptığı sürpriz açıklamada bir sonraki seçimlerde aday olacağını belirterek, "Resmi adımı atacağım. Aslında bunu zaten yaptım. Üç kez kazandım, şimdi bunu tekrar yapacağım." ifadelerini kullandı.

Konuşmasına esprili bir giriş yapan Trump, bu açıklamayı basın mensupları için "özel haber" olarak nitelendirdi. Başkanlık görevini sürdürme konusunda kendisine güvendiğini söyleyen Trump, "Ben bu işi yürütme konusunda çok iyiyim. Yeniden kazanmak benim için kolay olacak." dedi.

Açıklaması sırasında cebinden seçim kampanyalarında kullandığı kırmızı şapkayı çıkararak takan Trump'ın şapkasında "TRUMP 2028" yazısı yer aldı. Salonda bulunan gazeteciler ise bu açıklama karşısında kısa süre sessiz kaldı.

Anayasal engel tartışması yeniden gündemde

Trump'ın adaylık çıkışı, ABD Anayasası'nın 22. ek maddesi nedeniyle yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Söz konusu düzenlemeye göre bir kişi en fazla iki kez başkan seçilebiliyor. Ancak anayasa değişikliği için Kongre'nin her iki kanadında üçte iki çoğunluk ya da eyalet meclislerinin gerekli desteğinin sağlanması halinde bu kuralın değiştirilebilmesi teorik olarak mümkün bulunuyor.

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda üçüncü dönem tartışmaları konusunda zaman zaman farklı mesajlar vermişti. 2025 yılında görev süresinin sonunda Beyaz Saray'dan ayrılacağını söylerken, başka bir açıklamasında ise yeniden aday olma ihtimaline kapıyı açık bırakmıştı.

İran mesajı: "Nükleer silaha izin vermeyeceğiz"

Trump, konuşmasında Orta Doğu'daki gelişmelere de değindi. İran'a yönelik operasyonların başarılı geçtiğini savunan ABD Başkanı, Tahran yönetiminin yeniden müzakere masasına dönmek istediğini öne sürdü.

İran'ın nükleer silah edinmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Washington'un, şehirlerimizin, İsrail'in ya da Orta Doğu'nun nükleer silah tehdidi altında olmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca, nisan ayında düzenlenen program sırasında yaşanan silahlı saldırıda güvenlik tehdidini etkisiz hale getiren ABD Gizli Servisi ajanı Victor Gonzales'e Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin Olağanüstü Hizmet Ödülü takdim edildi. Trump'ın eşi Melania Trump ise programa katılmadı.