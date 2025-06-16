Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin çatışmaların ilk gününden itibaren diplomatik çözüm yollarını ön plana çıkardığını vurgularken, İran çevresinde yaşanan krizin ancak diyalogla çözülebileceğini ve tarafların bir an önce müzakere masasına dönmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan ayrıca, İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan şiddet dalgasının tüm bölgeyi tehdit ettiğini ve Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuku hiçe sayan politikalarının küresel güvenlik açısından ciddi bir risk taşıdığını ifade etti. Bölgenin yeni bir savaşı kaldıramayacağını vurgulayan Erdoğan, diplomasi çağrısını yineledi.

Kremlin'in açıklamasında, liderlerin Orta Doğu’daki çatışmaların bir an önce durdurulması ve çözümün yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla sağlanabileceği yönünde hemfikir oldukları belirtildi. Açıklamada, “Her iki taraf da çok sayıda can kaybına yol açan ve tüm bölge için uzun vadeli sonuçlar doğurma potansiyeli taşıyan İran-İsrail çatışmasının daha fazla tırmanmasından duydukları endişeyi paylaştılar” ifadeleri yer aldı.

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına da değinildi. Putin, Ukrayna ile doğrudan müzakerelerde Türkiye’nin oynadığı arabulucu rol ve sağladığı destekten ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Rusya’nın, ikinci tur müzakerelerin ardından varılan anlaşmalar çerçevesinde hayatını kaybeden askerlerin naaşlarının nakli ve savaş esirlerinin değişimi gibi insani konulara uyum sağladığı da Kremlin açıklamasında yer aldı.

Erdoğan ve Putin’in, bölgesel barış ve istikrarın korunması için temaslarını sürdürecekleri belirtildi.