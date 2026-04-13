Şirket, Ukrayna'daki “tüm faaliyetlerin sonlandırıldığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklamasında bulundu.

Şirket, Ukrayna’da yalnızca iki mağaza ile faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, bu operasyonların toplam iş hacmi içinde oldukça sınırlı bir paya sahip olduğunu vurguladı.

Açıklamada, küresel operasyonların kârlılık odağıyla daha verimli yönetilmesi amacıyla Ukrayna’daki fiziksel mağazaların kapatılmasına karar verildiği ifade edildi. Ancak bu kararın ülkedeki faaliyetlerin tamamen sona erdiği anlamına gelmediği, e-ticaret kanalında satışların devam edeceği bildirildi.

KAP açıklaması şöyle: Son günlerde bazı basın yayın organlarında, Şirketimizin Ukrayna'daki tüm mağazalarını kapatarak Ukrayna faaliyetlerini tamamen sonlandırma kararı aldığına dair haberler yer almaktadır.



Şirketimiz, halka arz izahnamesinde de belirtildiği üzere Ukrayna'da yalnızca iki mağaza ile faaliyet göstermektedir ve bu mağazalar toplam operasyonumuz içerisinde oldukça sınırlı bir paya sahiptir. Tüm operasyonlarımızın kârlılık odağı kapsamında daha etkin yönetilmesi amacıyla bu ülkedeki mağazacılık faaliyetlerinin sona erdirilmesine ancak e-ticaret kanalındaki faaliyetlere devam edilmesine karar verilmiştir.

Koton, fiziksel mağazacılığı sonlandırsa da Ukrayna pazarında dijital kanallar üzerinden varlığını sürdürerek müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.