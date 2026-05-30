DMM, söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı ve manipülasyon amaçlı olduğunu açıkladı.

Kararın İstiklal Marşı ile İlgisi Yok

DMM tarafından yapılan resmi açıklamada, TFF'nin aldığı yeni kararın İstiklal Marşı'nın okunmasıyla hiçbir ilişiğinin bulunmadığı vurgulandı. Maç önlerinde İstiklal Marşı’nın okunması geleneğinin, TFF talimatlarında yer aldığı şekliyle, hiçbir değişikliğe uğramadan aynen devam edeceği belirtildi.

Düzenleme Sadece "Pankart" Uygulamasını Kapsıyor

Kamuoyunda bilgi kirliliğine yol açan düzenlemenin asıl içeriği de netlik kazandı. Yapılan açıklamaya göre yeni kural; yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve futbolcuların ısınma esnasında sahaya pankartla çıkması uygulamasının sonlandırılmasını içeriyor.

Değişikliğin Gerekçesi: UEFA ve FIFA Standartları

Söz konusu değişikliğin keyfi bir karar olmadığının altını çizen DMM, düzenlemenin arkasındaki nedenleri şu şekilde sıraladı:

Uluslararası Uyum: UEFA ve FIFA’nın küresel stadyum ile maç operasyon uygulamalarına entegre olunması.

Paydaş Talepleri: Kulüplerden ve futbolculardan gelen yoğun taleplerin dikkate alınması.

"Manipülasyonlara İtibar Etmeyin"

Açıklamanın sonunda, toplumsal hassasiyetler üzerinden kamuoyunda infial ve huzursuzluk yaratmak isteyen hesaplara karşı vatandaşlar uyarıldı. DMM, halkı bu tarz asılsız iddialara ve manipülatif paylaşımlara karşı dikkatli ve sağduyulu olmaya davet etti.