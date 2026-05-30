CHP yönetimi, kamuoyunda geniş yankı uyandıran "Özgür Özel’in Ankara’daki programının iptali için Ankara Valiliği’ne başvurulduğu" yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Programlar Çakıştı, İptal İddiası Yalanlandı

İstinaf mahkemesinin kurultayı iptal etmesinin ardından tedbiren yeniden genel başkanlık makamına gelen 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in programları, 30 Mayıs Cumartesi günü (bugün) saat 14.00'te çakıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Uzun bir aradan sonra ilk kez geleceği CHP Genel Merkezi bahçesinde vatandaşlarla bir "Halk Buluşması" ve bayramlaşma gerçekleştireceğini duyurdu. Genel Merkez binasına Kılıçdaroğlu'nun dev afişleri asıldı.

Özgür Özel: Aynı gün ve saatte, Güvenpark'ta bulunan CHP Ankara İl Başkanlığı binası önünde kurulan otobüsün üzerinden vatandaşlara hitap etmek üzere bayramlaşma çağrısı yaptı.

Her iki ismin de aynı saatte Ankara’da farklı noktalarda sahaya çıkacak olması, parti içi rekabet tartışmalarını alevlendirirken; CHP Genel Merkezi'nin, Özel'in mitingini engellemek ya da iptal ettirmek adına Ankara Valiliği'ne müracaat ettiği iddia edildi.

CHP'den Açıklama: "Valilik Talimatı Sordu, Biz Çağrıyı Yalanladık"

İddiaların sosyal medyada ve bazı yayın organlarında hızla yayılması üzerine CHP Genel Merkezi yazılı bir açıklama yayınladı. Valiliğe yönelik herhangi bir "yasaklama" başvurusu yapılmadığı net bir dille ifade edilen açıklamada şu detaylara yer verildi:

"CHP yönetiminin yarın (bugün) Güvenpark’ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliği'ne başvurusu yoktur. Valilik, yarın çeşitli ilçe örgütlerinin il genelinde yapacakları yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatı ile olup olmadığını sormuş, CHP Genel Merkezi ise böyle bir çağrının olmadığı bilgisini paylaşmıştır. Yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru söz konusu değildir."

Ankara’da Çift Başlı Siyasi Yarış

Mahkemenin "mutlak butlan" gerekçesiyle verdiği kurultay iptali kararının ardından CHP'de gözler bugün saat 14.00'e çevrilmiş durumda. Genel Merkez binasında Kılıçdaroğlu cephesi "Gül ki Güller Açsın" şarkısı eşliğinde destekçilerini ağırlamaya hazırlanırken; Özgür Özel destekçileri ise Güvenpark'ta bir araya gelerek gövde gösterisi yapmayı hedefliyor. Parti yönetiminin yaptığı son açıklama ise, en azından resmi düzeyde iki etkinliğin de karşı karşıya getirilmeden kendi mecrasında yapılmasına izin verildiğini ortaya koydu.