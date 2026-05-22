Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirirken, döviz kurlarında iddia edildiği gibi bir panik havasının bulunmadığını vurguladı.

Tezmen, Türkiye'nin mevcut ekonomik programının olası şoklara karşı fazlasıyla dayanıklı olduğunu ifade etti.

"Yabancı Yatırımcı Endişeli Değil, Düzeltici Tedbirler Masada"

Piyasadaki yerli ve yabancı algısını kıyaslayan Emre Tezmen, küresel finans çevrelerinin Türkiye ekonomisine yönelik bakışının pozitif olduğunu belirtti. Etkili ve derin bilgi sahibi yabancı yorumcuların mevcut gelişmeler karşısında ciddi bir endişe taşımadığını söyleyen Tezmen, şu noktalara dikkat çekti:

Programın Dayanıklılığı: Ekonomik program, dışsal veya içsel şokları göğüsleyebilecek esnekliğe sahip.

B Planları Hazır: Olası bir olumsuzluk durumunda devreye sokulabilecek çok sayıda "düzeltici tedbir" bulunuyor ve bu durum yabancı yatırımcılar tarafından da net bir şekilde görülüyor.

Bazı yerli yorumcuların karamsar ve olumsuz değerlendirmelerine değinen Tezmen, diğer varlık sınıflarında da panik havasının oluşmaması gerektiğini, piyasalarda her zaman mantığın ön planda tutulması icap ettiğini savundu.

"Short Pozisyon Taşıyanlar Panik Pompalıyor"

Piyasalarda panik havası yaratmanın sadece yatırımcıya zarar vereceğini ifade eden Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı, bu süreçte manipülatif söylemlere karşı uyardı. Özellikle piyasanın düşüşünden kazanç sağlamayı hedefleyen yapılara dikkat çeken Tezmen, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Son gelişmeler ışığında döviz kurlarında bir panik havası yok. Ancak paniğin hiç kimseye fayda getirmediğini de çok iyi biliyoruz. Buna rağmen, özellikle short (kısa) pozisyon taşıyan bazı kesimler piyasaya panik pompalıyor ve yatırımcıları manipüle etmeye çalışıyor. Eğer bu kesimler yatırımcıları manipülasyonlara tabi tutuyorsa, bunun sonuçlarını zaman gösterecektir.”

Tezmen, yatırımcıların bu tür yönlendirmelere karşı soğukkanlı kalması ve piyasa gerçeklerine göre hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.