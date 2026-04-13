Trump, ambargonun uluslararası destekle daha da etkili hale geleceğini belirterek, “Diğer ülkeler de bu sürece dahil oluyor. Bu adımlar sonucunda İran petrol satamayacak ve bu önlem son derece etkili olacak” dedi. İran’ın ekonomik olarak zor durumda olduğunu öne süren Trump, nükleer silah konusundaki tutumlarını da yineledi ve “İran hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmayacak” ifadelerini kullandı.

Müzakere ihtimaline de değinen Trump, Tahran yönetiminin masaya dönmemesi halinde bunun ABD açısından bir sorun oluşturmayacağını söyledi. İran’ın daha önce verdiği sözleri tutmadığını iddia eden Trump, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan taahhütlerin yerine getirilmediğini savundu.

Açıklamasında NATO müttefiklerine de eleştiriler yönelten Trump, ittifakın ABD’ye yeterli desteği vermediğini belirterek, “NATO için büyük bedeller ödüyoruz ancak karşılığını alamıyoruz. Bu durumu yeniden değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Öte yandan Trump, İran’da yaşanan bir operasyon sırasında düşürülen F-15E savaş uçağının kurtarılan pilotlarının sağlık durumunun iyi olduğunu ve kendileriyle gurur duyduklarını da sözlerine ekledi.