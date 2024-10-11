Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOTON) tarafından 10 Ekim 2024 tarihinde Kamuyu aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu hakkında açıklama yapıldı.





İş Yatırım tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu’nda yer verilen projeksiyon verilerinde çeyrek dönemlere yer verilmemiş olup, yıllık tahminler kullanılmıştır. Bu sebeple bu raporda, Fiyat Tespit Raporu’nda yer verilen yıllık projeksiyonlar ile ilk yarı yıla ilişkin (30 Haziran 2024) gerçekleşme sonuçları karşılaştırılmıştır.

Bu kapsamda, FTR’de belirtilen hesaplama yöntemi kullanılarak hazırlanan veriler tablosu aşağıdaki şekildedir.