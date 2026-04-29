Kosova Meclisi, cumhurbaşkanını belirlemek amacıyla gün içinde birden fazla kez toplandı. Ancak muhalefet milletvekillerinin oturumlara katılmaması nedeniyle, seçim için gerekli olan üçte iki çoğunluğa ulaşılamadı. Yapılan oylamalardan sonuç çıkmayınca süreç kilitlendi.

Gece geç saatlerde yapılan son oturumda da tablo değişmedi ve Meclis, yerel saatle 00.00’da herhangi bir karar alınamadan kapandı. Anayasa Mahkemesi’nin belirlediği süre içinde cumhurbaşkanı seçilememesi üzerine parlamentonun feshedilmesi süreci devreye girdi.

Meclis Başkanı Albulena Haxhiu, oturumun kapanışında yaptığı açıklamada yasama döneminin sona erdiğini belirterek, Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda Meclis’in feshedilmiş sayıldığını ifade etti. Haxhiu, ülkenin kısa süre içinde yeni seçim takvimine gireceğini söyledi.

Başbakan Albin Kurti ise sürecin tıkanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Artık elimizden gelen bir şey kalmadı” ifadelerini kullandı. Kurti, muhalefetin Meclis çalışmalarına katılmamasını eleştirerek, bu durumun siyasi sorumluluğunun seçmenler tarafından değerlendirileceğini dile getirdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kosova’nın erken seçim sürecine girmesi bekleniyor.