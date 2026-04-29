Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA & JAECOO, yeni teknoloji ve gelişmiş Ar-Ge yeteneği ile kullanıcıların hayatına kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda marka, başta genç kullanıcılar olmak üzere araç sahiplerinin ortak sorunu olan park etme deneyimini yenilikçi bir yaklaşımla ele alıyor.

Zahmetsiz ve konforlu mobilite!

Araç sahiplerinin ortak sorunları haline gelen dar park alanları, karmaşık yol koşulları, yüksek park zorluğu ve özellikle yeni sürücüler için çizilme riskine yönelik akıllı bir park deneyimini hayata geçiren marka, VPD (Valet Parking Driver - Vale Park Şoförü) hizmetinin ilk global açık alan testini başarıyla tamamladı. IBS Chery Uluslararası İş Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen testlerde OMODA & JAECOO VPD Co-Creation Camp güçlü bir başlangıç yaptı. BAE, Suudi Arabistan, Endonezya ve Tayland gibi pazarlardan yaklaşık 100 distribütör, ve medya temsilcisinin yerinde gözlemlediği testlerde gençler için geliştirilen dünyanın akıllı park çözümü VPD, park stresini ortadan kaldırmayı başardı. En ileri teknolojiyi kullanarak geliştirilen sistem, yeni nesil şehirli kullanıcılar ve genç profesyoneller için zahmetsiz ve konforlu bir mobilite deneyimini yeniden tanımlıyor. Bu test aynı zamanda VPD teknolojisinin global kamuoyu ve medya önünde ilk kez gerçek hayat senaryolarında doğrulanması anlamına geliyor ve teknolojinin küresel yayılımda yeni bir aşamaya geçtiğini ilan ediyor.

Akıllı park deneyimi yeniden tanımlanıyor!

Dünya genelindeki genç kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarından yola çıkan OMODA & JAECOO, VPD akıllı vale park teknolojisi ile konforlu, şık, verimli ve stressiz bir mobilite deneyimi sunuyor. VPD’nin temel deneyimi şu şekilde özetleniyor: “Çağırdığında Gel, El Salladığında Git.” Sistem sayesinde tek tuşla aracı bulunduğunuz noktaya çağırabilir veya yine tek tuşla kendi kendine park etmesini sağlayabilirsiniz. Böylece hem aracı bulma hem de park etme sorunları ortadan kalkıyor. VPD Co-Creation Camp kapsamında bu iki temel özellik ve insan-makine karşılaştırması; farklı zorlu gerçek hayat senaryolarında kapsamlı şekilde test edildi. “Çağırdığında Gel” testinde araç, karmaşık ortamlarda rotasını kendi planlayarak engellerden ve trafikten kaçındı. Komut sonrası park yerinden sorunsuz çıkıp belirlenen noktaya ulaştı. Özellikle yoğun AVM çıkışları veya yağmurlu günlerde araç arama derdini tamamen ortadan kaldıran bir çözüm sundu. “El Salladığında Git” testinde ise araç; dolu park alanları, uygun yer arama ve dar çıkmaz park alanları gibi zorlu senaryolarla karşılaştı. Araç, park yeri bulma, konumunu yeniden ayarlama ve hassas park etme sürecini tamamen otonom şekilde tamamladı. Bu sayede kullanıcı aracı bırakıp doğrudan uzaklaşabiliyor, araç kendi kendine park ediyor.

İnsan vs makine: VPD açık ara önde!

Testin en dikkat çekici bölümünde, VPD sistemi ile 15 yılı aşkın deneyime sahip profesyonel bir sürücü karşı karşıya getirildi. Çok dar alanlar, çıkmaz park noktaları ve açılı park gibi yüksek zorluk seviyesine sahip senaryolarda performans karşılaştırması yapıldı. Değerlendirme üç kriter üzerinden gerçekleştirildi:

• Süre verimliliği

• Direksiyon düzeltme sayısı

• Park kalitesi

Zorlu koşullarda VPD sistemi park ve çıkış işlemlerini akıcı, stabil ve gereksiz manevralar olmadan tamamladı. Deneyimli sürücü ise aynı senaryolarda daha fazla manevra yapmak zorunda kaldı ve daha uzun sürede park etti. Sonuç: VPD açık ara kazandı.

Bu teknoloji sayesinde sürüş deneyimi sınırlı kullanıcılar bile en zorlu park senaryolarını rahatlıkla yönetebiliyor. VPD, “herkes bir park uzmanıdır” yaklaşımını gerçeğe dönüştürüyor.

Global test başarıyla tamamlandı!

VPD Co-Creation Camp global testleri;

· 3 temel deneyim: tek tuşla çağırma, tek tuşla park, insan-makine karşılaştırması

· 4 zorlu senaryo: çıkmaz park, aşırı dar alanlar, boş yer arama, uzun mesafeli engel aşma

üzerinden başarıyla tamamlandı. AVM otoparklarından dar çıkmaz alanlara kadar birçok gerçek hayat senaryosunda VPD, deneyimli bir sürücüden daha sakin ve kontrollü performans sergileyerek kendini kanıtladı. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte OMODA & JAECOO, genç kullanıcılar için daha özgür, daha konforlu ve daha akıllı bir mobilite ekosistemi inşa etmeyi hedefliyor.

OMODA & JAECOO, VPD’nin bir sürüş destek sistemi olduğunu ve sadece kapalı otoparklarda kullanılması gerektiğini belirtiyor. Kamuya açık yollarda kullanımı yasak olan sistemin kullanım sırasında çevrenin sürekli kontrol edilmesi ve gerektiğinde araca müdahale etmeye hazır olunması gerekiyor.