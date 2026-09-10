Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Körfez Basket, oyun kurucu Mert Akay'ı kadrosuna kattı. 1,96 metre boyundaki Akay, genç milli takım deneyiminin yanı sıra Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague tecrübesiyle yeni sezonda takımın başarısı için mücadele edecek.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Körfez Basket, oyun kurucu Mert Akay ile anlaşma sağladı. Altyapı ve genç milli takım kategorilerinde gösterdiği performansla Akay, henüz 18 yaşındayken Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde profesyonel kariyerine başladı. Aynı dönemde EuroLeague'de de forma giyen oyuncu, kariyerine Sırbistan Ligi'nde devam etti.

Akay, Sırbistan'da geçirdiği sezonlarda oyun kuruculuk özelliklerini geliştirdi. U18 ve U20 kategorilerinde ay-yıldızlı formayı Avrupa Şampiyonaları'nda da giyen Mert Akay, yeni sezonda Körfez Basket'in başarısı için mücadele edecek.