Çankırı’da yaşayan, 8 çocuk babası Kore Gazisi Mustafa Kurt, tedavi gördüğü Çankırı Devlet Hastanesinde dün akşam saatlerinde vefat etti. Gazi Kurt için Çankırı il merkezinde bulunan Bademli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve yakınları, Kurt’un tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Gazi Kurt’un cenazesi, Sarıbaba Aile Mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, şehit ve gazi aileleri, askeri erkan, Kurt’un ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kore Gazisi Mustafa Kurt’un eşi Kezban Kurt’un da 19 Ağustos’ta vefat ettiği öğrenildi.