Galatasaray Üniversitesi’nde Tören

İlk tören, İlber Ortaylı’nın yıllarca akademisyen olarak görev yaptığı Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleşti. Tören öncesinde üniversite çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı, alana gelen vatandaşlar kimlik kontrolünden geçirildi. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İlber Ortaylı’nın yakınları, öğrencileri ve akademisyenler katıldı. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Tören sırasında İlber Ortaylı’nın avukat arkadaşı Tayfun Akca Topuz fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Topuz’un durumu tedbir amaçlı kontrol altında tutuldu.

Tuna Ortaylı’dan Hüzünlü Konuşma

Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı, babasına olan sevgisini ve yaşanan kaybın derin acısını gözyaşlarıyla dile getirdi. “Dün odasına girdiğimde masanın üzerinde kalan yarım tashihi görmek içimi acıttı. Hayatını dolu dolu yaşamış ama hâlâ yaşamaya doyamamış bu adamla baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit, gülünecek çok anlar vardı” dedi.

Tuna Ortaylı, babasının akademik hayatına da değinerek, “Bugün burada babam İlber Ortaylı’nın yaptığı işler arasında en çok kıymet verdiği akademisyenlik mesleği için bir şeyler söylemek istiyorum. Akademik kariyeri boyunca yurt içi ve yurt dışında birçok üniversitede dersler verdi, konferanslarda konuşmalar yaptı ve öğrencilerinden büyük sevgi ve saygı gördü. Kendi genç meslektaşlarıyla akran gibi kahkahalarla güler, entelektüel sohbetlerinden beslenirdi” ifadelerini kullandı.

Siyaset ve Sanat Dünyasından Mesajlar

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İlber Ortaylı’yı tanıdığı yıllardan beri Türk milleti için yaptığı hizmetlerle hatırladığını belirtti. “Her lisanla verdiği güçlü mesajlarla Türk’lüğe, Türkiye’ye, bütün ulusuna büyük hizmetler vermiştir. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın” dedi.

Tiyatro sanatçısı Prof. Zeliha Berksoy ise Ortaylı’yı hem akademik hem de kişisel anlamda özel bir dost olarak anlattı: “19 yaşımdan beri arkadaşımdı. Tarihi, yerinde ve yurdunda takip ederdi. Tüm bilim insanlarıyla yakın dostluğu vardı. Öğrencileri ve gençleri çok sevdi, memleketinden ayrılmadı. Yüce ruhlu bir insandı, Allah rahmet eylesin.”

Tayfun Topuz Akca ise, “İlber Ortaylı ile en son 15 gün önce görüştüm. İyi olduğunu söylemişti. Onun hiçbir arzusu yoktu; hepimizin arzumuz onun varlığını sürdürmesiydi. İlkokul çocukları bile onun düşüncelerinden neler öğrendiler. Dostluğumuz 30 yıla dayanıyordu. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Ortaylı’nın Anısını Yaşatanlar

Ortaylı’nın kitaplarıyla büyüyen genç akademisyen Mete Şafak, “Tarihe ilgim onun kitaplarını okuyarak başladı. Akademideki bilgiyi halka anlattı. Yeri uzun süre doldurulamaz” dedi.

Üniversite arkadaşı Füsun Özbilgen ise, “Bambaşka, kendine özel, zeki, espirili, hayatı keyifle yaşayan bir insandı. Çok büyük bir değerdi. Kaybından büyük acı duyuyorum” ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Salih Güngör Musaoğlu ise, “İlber Hocanın vefatı beni çok üzdü. Çok değerli bir bilim adamıydı. Mekanı cennet olsun. Ülkemin başı sağolsun” dedi.

İlber Ortaylı, Türk tarih biliminin ve akademisinin unutulmaz isimlerinden biri olarak hafızalarda yerini bırakırken, geride onun bilgeliğinden ve engin tecrübelerinden faydalanmış öğrencileri, dostları ve sevenleri kaldı.