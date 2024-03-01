Yerel seçimlere az bir zaman kala siyasilerin seçim çalışmaları da hız kazandı. İstanbull Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen "Konya Hemşehri Buluşmaları" programı da o seçim çalışmalarından biri oldu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen program'a Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir'in verdikleri mesajlar damga vurdu.

Etkinlikte konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracatta kırdığı rekorlara atıfta bulunurken; "Dokuz aydan bu yana ihracatımız her ay aylık rekor kırıyor. Yarın da ihracat artışı, ithalat azalışı, dış ticaret açığı azalışı konusunda müjdeler açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı murat Kurum'a başarılar dileyen Bakan Bolat, programdaki kalabalığın Murat Kurum'un seçimlerden başarıyla çıkacağına vesile olacağı yorumunda bulundu.

Ömer Bolat sözlerini: "Önümüze çok büyük bir fırsat geldi. Murat Kurum İBB'de Başkan adayı. İstanbul'un kaybettiği 5 yılı geri kazanmak, çok hızlı bir şekilde yeniden parlayan bir yıldız olması için büyük bir fırsat var. Bu seçim Murat Kurum'un seçimi değil, hepimizin seçimi. Murat Kurum Allah'ın izniyle Başkan seçildiğinde çok ağır bir sorumluluk ve yükün altına girecek ama ona destek vermek, onu seçtirmek bizim elimizde. Bu nedenle eğer bu davaya inanıyorsak, bu değerlere inanıyorsak, partimize Cumhur İttifakı'na aidiyet duyuyorsak en az Murat Kurum kadar bizlerin de çalışması lazım. Ben geçen hafta rahmetli babacığımı kaybettim ama buna rağmen dün, bugün İstanbul'un ilçelerini geziyorum. Üzerime düşen vazifenin sorumluluğu altında... Bu benim için bir sorumluluk ama sizler için de sorumluluk var." şeklinde sürdürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise İmamoğlu'nu eleştirerek; "istanbul'un kaynaklarını çalıyorlar. İstanbul'un parasını başka emelleri için harcılarlar ama az kaldı. 30 gün sonra o harcadığınız, israf ettiğiniz tüm kaynakların hesabını Saraçhane'ye gelip birer birer sizden soracağız" dedi.

Kurum ayrıca: "31 Mart seçimleri sadece İstanbul’u ilgilendiren bir seçim değildir. 31 Mart seçimleri tüm dünya mazlumlarının umutla beklediği bir seçimdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazze’deki o çocukların elinden tutacak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Konyalı hemşehrilerimizle İstanbul’da buluştuk. “Sadece İstanbul” diyerek yola çıkan Konya’mızın evladı, yol arkadaşım Murat Kurum’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolunda desteğimizi tekrarladık. Allah yolunu açık etsin." ifadelerini kullandı.