Bakırcı GYO halka arz oluyor Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos

Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor! İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de hangi camilerde program var?

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