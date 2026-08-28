Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Muğlaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Avramovski'nin pasında savunma arkasına sarkan Yasin Uzunoğlu topu ağlara gönderdi. 1-0
46. dakikada Poyraz'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin Uzunoğlu'nun şutunda top direğe de çarparak filelere gitti. 2-0
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Burak Kamalak, Samet Özkul, Oğuzhan Yazır
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Yiğit Fidan, Luis Mago, Ali Barak, Bilal Ceylan (Ahmet Engin dk. 82), Selim Dilli, Ali Kaan Güneren (Batuhan Bulut dk. 60), Daniel Avramovski (Camaj dk. 60), Poyraz Efe Yıldırım, Diarra (Salem Bouajila dk. 70), Yasin Uzunoğlu (Sissoko dk. 70)
Yedekler: Arel Ekinci, Alihan Kazmaz, Orhan Nahırcı, Buluthan Yılmaz, Ozan Sol
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Boluspor: Tafas, Cuesta, Tolunay Artuç (Muhammet dk. 39), Rivas (Can Arda Yılmaz dk. 70), Abdulsamet Kırım (Ege Özkayımoğlu dk. 39), Diaz, Deniz Yıldız (Furkan Emin Kaçmaz dk. 60), Zeki Dursun, Argüello, Bartu Göçmen, Ahmet Can Özdemir (Arda Tuğra Saygı dk. 46)
Yedekler: Muhammet Özkan, Ali Çırak, Furkan Metin, Temel Çakmak, Alptekin Çaylı
Teknik Direktör: Daniel Farra
Goller: Yasin Uzunoğlu (dk. 6 ve 46) (Muğlaspor)
Kırmızı kart: Argüello (dk. 52) (Boluspor)
Sarı kartlar: Avramovski, Yasin Uzunoğlu (Muğlaspor), Zeki Dursun, Argüello (Boluspor)