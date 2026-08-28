Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Bursaspor hazırlıklarını tamamlarken, Tahkim Kurulu'nun cezasını kaldırdığı Teknik Direktör Mustafa Er kulübedeki yerini alacak.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Bursaspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen ter idmanı ısınma hareketleriyle başladı ve pas-pres çalışmalarıyla noktalandı. Yeşil-beyazlı kafile, çalışmanın ardından konakladığı otele geçerek kampa girdi.

Tahkim Kurulu cezayı kaldırdı: Mustafa Er sahada

Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamaları nedeniyle PFDK tarafından 1 maç men ve 170 bin TL para cezasına çarptırılan Teknik Direktör Mustafa Er için sevindirici haber TFF Tahkim Kurulu'ndan geldi. Bursaspor'un itirazını haklı bulan Tahkim Kurulu, cezayı oy çokluğuyla kaldırdı. Bu kararla birlikte tecrübeli teknik adam, Kayseri deplasmanında takımının başında kulübede yer alabilecek.

Kadroda 4 eksik isim

Bursa temsilcisinde sakatlık sonrası henüz hazır olmayan Anıl Atağ ve Tayfun Aydoğan'ın yanı sıra Ertuğrul İdris Furat ile takımdan ayrılacağı açıklanan İlhan Depe maç kadrosuna dahil edilmedi.

Düdük Ömer Tolga Güldibi'nde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda 29 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak zorlu randevuyu hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Güldibi'nin yardımcılıklarını Kadir Beyaz ve Mehmet Şengül üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serkan Gürbüz olacak.