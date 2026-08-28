Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında boşta kalan topa Van de Streek'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45. dakikada Güray Vural'ın kullandığı köşe vuruşunda Ensar Buğra Tivsiz'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

60. dakikada Barış, ceza sahasında Samet'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Batuhan Kör penaltıyı gole çevirdi. 1-1

61. dakikada Antalyaspor'da Güray Vural, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

81. dakikada Silva'nın pasıyla ceza sahasına giren Furkan Gedik, kaleci Julian'ın üzerinden aşırdığı topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Antalya

Hakemler: Emre Kargın, Kürşathan Akın, Batuhan Bıyıklı

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Erdoğan Yeşilyurt dk. 83), Ensar Buğra Tivsiz, Samet Karakoç, Güray Vural, Nzaba, Pedrinho (Hasan Yakub İlçin dk. 83), Safuri, Ömer Faruk Beyaz (Doğukan Sinik dk. 46), Van de Streek (Boli dk. 75), Ahmet Sağat (Mevlüt Şimşek dk. 66)

Yedekler: Kağan Arıcan, Soner Dikmen, Mert Yılmaz, Chehaima, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel (Hasan Emre Yeşilyurt dk. 90), Kaan, Caner, Eşref, Silva, Barış (Furkan Gedik dk. 72), Poko (Yağız Şen dk. 75), Doğancan (Tunahan Ergül dk. 75), Efecan Karaca (Dalo dk. 89), Batuhan Kör

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Yedekler: Furkan Akyüz, Erdi Dikmen, Eren Karadağ, Üzeyir Ergün, Thiam

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Goller: Ensar Buğra Tivsiz (dk. 45) (Antalyaspor), Batuhan Kör (dk. 60, pen.), Furkan Gedik (dk. 81) (Sarıyer)

Kırmızı kart: Güray Vural (dk. 61) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Bünyamin Balcı, Samet Karakoç (Antalyaspor), Sehic, Doğancan, Dalo (Sarıyer)