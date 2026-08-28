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Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Erdoğan Yeşilyurt dk. 83), Ensar Buğra Tivsiz, Samet Karakoç, Güray Vural, Nzaba, Pedrinho (Hasan Yakub İlçin dk. 83), Safuri, Ömer Faruk Beyaz (Doğukan Sinik dk. 46), Van de Streek (Boli dk. 75), Ahmet Sağat (Mevlüt Şimşek dk. 66)

17. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında boşta kalan topa Van de Streek'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu.

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