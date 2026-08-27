Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından Timothy Ash hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılığın açıklamasında, Ash'in katıldığı bir toplantıda sarf ettiği sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bodrum'daki finans toplantısında konuştu

Olayın, Bodrum'da iş dünyasından çok sayıda ismin katıldığı bir finans toplantısı sırasında yaşandığı öğrenildi. Ash, toplantıda “Jeopolitik belirsizlik dönemlerinde piyasalarda işlem yapmak” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Dünya siyasetindeki gelişmelerin finans piyasalarına etkisini değerlendiren Ash, konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere bazı dünya liderlerinin politikalarını ve kişisel çıkarlarını tartıştı.

Erdoğan'ın ismini de andı

Ash'in konuşmasının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini de kullanması soruşturmanın gündeme gelmesine neden oldu.

Basına yansıyan görüntü ve haberlerde Ash'in, bazı liderleri “sosyopat liderler çağı” ifadesi üzerinden değerlendirdiği, ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isimlerini aynı bölümde andığı aktarıldı.

Ash'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini andıktan sonra konuşmasının kayda alındığını fark ettiği ve esprili bir ifadeyle kaydın durdurulmasını istediği de haberlerde yer aldı. Ash'in, sözlerinin ertesi gün basında gündem olabileceğini söylediği aktarıldı.

Görüntüler sosyal medyada gündeme geldi

Toplantı sırasında kaydedilen görüntülerin daha sonra basına ve sosyal medyaya yansımasıyla Ash'in sözleri kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin adli süreç başlatıldı. Başsavcılık, soruşturmanın “resen” başlatıldığını açıkladı.

Timothy Ash kimdir?

Türkiye ekonomisi üzerine uzun süredir değerlendirmeler yapan Timothy Ash, özellikle Türk ekonomisi, finans piyasaları ve jeopolitik gelişmeler konusunda uluslararası yatırım çevrelerinin takip ettiği analistlerden biri.

Ash, Haziran 2026'da yayımladığı bir değerlendirmesinde Türkiye'yi 25 yılı aşkın süredir takip ettiğini ve Türkiye konusundaki analizlerini uzun süredir sürdürdüğünü ifade etmişti. Türkiye'ye ilk ziyaretinin ise 1987 yılında gerçekleştiğini belirtti.

Soruşturma sürüyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın kapsamı ve bundan sonraki adli sürece ilişkin ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Soruşturmanın, Bodrum'daki toplantıda yapılan konuşma ve bu konuşmaya ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerinden yürütüldüğü belirtildi.