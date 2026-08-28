Bakırcı GYO halka arz oluyor Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos

Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor! İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de hangi camilerde program var?

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

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