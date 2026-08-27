Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtım şirketlerinin teknik işletmecilik faaliyetlerine yönelik hazırladığı taslağı kamuoyunun ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açtı. Taslakla acil müdahale araçlarının tüm Türkiye’de tek tip tasarıma kavuşturulması, saha personelinin eğitimlerinin artırılması, doğal gaz kaçak tarama faaliyetlerinin belirli periyotlarda yapılması ve şebekedeki koku malzemesi miktarının azami düzeye çıkarılması öngörülüyor.



Taslak ile ile doğal gaz dağıtım sektöründe işletme güvenliği, hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetine yönelik uygulamaların standartlaştırılması hedefleniyor.

Taslak kapsamında acil müdahale merkezlerine gelen ihbarların sınıflandırılması, ihbarlara yönelik talimatnamelerin hazırlanması ve ihbar veren kişilerin yönlendirilmesi gibi süreçlerin tüm dağıtım şirketlerinde standartlaştırılması planlanıyor. İhbarın alınmasından müdahalenin gerçekleştirilmesine kadar olan süreçlerde hizmetin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik kurallar getirilecek.



Acil müdahale ile bakım ve onarım araçlarının tasarımı ve taşıması gereken nitelikler de belirlenerek, Türkiye genelinde tek tip tasarıma sahip doğal gaz acil müdahale araçlarının kullanılması öngörülüyor. Böylece araçların vatandaşlar tarafından kolaylıkla tanınması ve acil müdahalelerde zaman kaybının önüne geçilmesi amaçlanıyor.



Saha personeline yönelik eğitimler artırılacak

Taslakla acil müdahale, bakım ve onarım personelinin sahada etkin müdahalede bulunabilmesi için alması gereken asgari eğitimler de belirlenecek. Özellikle güvenlik konusunda personelin yetkinliğinin artırılması ve tüm saha çalışanlarının belirlenen eğitim süreçlerinden geçirilmesi planlanıyor. Acil ve afet durumlarında kriz merkezlerinin hızlı şekilde aktif hale getirilmesi, ihtiyaç duyulması halinde diğer doğal gaz dağıtım şirketlerinden personel, araç, ekipman ve malzeme desteği alınabilmesine yönelik düzenlemeler de taslakta yer alıyor.



Doğal gaz kaçak taramalarına ilişkin kurallar netleşecek

Dağıtım şebekesi ve işletme ekipmanlarının bakım programları ile şebekeye yönelik stok takiplerinin etkin şekilde yapılmasına yönelik hükümler getirilecek. Doğal gaz kaçak tarama faaliyetlerinin periyotları da daha net hale getirilecek. Afet, acil durum veya hasar meydana gelen bölgelerde kaçak tarama faaliyetlerinin ivedilikle yapılması önceliklendirilecek.



Şebekedeki koku malzemesi miktarı artırılacak

Taslağın dikkat çeken düzenlemelerinden biri de doğal gazın kokulandırılmasına ilişkin olacak. Vatandaşların muhtemel doğal gaz kaçaklarını daha kolay fark edebilmesi amacıyla şebekedeki koku malzemesi miktarının azami düzeye çıkarılması planlanıyor. Öte yandan sanayi üretim hatlarında doğal gazı kokulandırılmadan kullanmak isteyen serbest tüketicilere kokusuz gaz sağlanmasına yönelik imkanlar da getirilecek.



Hasarlara müdahale ve maliyetlendirme standartlaşacak

Doğal gaz şebekesinde meydana gelen hasarlarda olay yerinin güvenli hale getirilmesi, müşterilerin bilgilendirilmesi ve hasara müdahale usulleri de ayrıntılı şekilde düzenlenecek. Hasarlara ilişkin tutanakların tek tip hale getirilmesi, gaz kesintisinden etkilenecek müşterilerin hızlı şekilde bilgilendirilmesi ve hasarın ardından onarım çalışmalarının ivedilikle gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Onarım kapsamında ortaya çıkan maliyet kalemleri ile atık gaz bedelinin nasıl hesaplanacağı da belirlenecek. Hasara neden olan kurum veya kuruluşa maliyetlerin yansıtılmasıyla diğer altyapı kuruluşlarının doğal gaz şebekelerine zarar vermesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.



Uyarı levhaları ve işaret direkleri tek tip olacak

Sokak ve kırsal alanlarda doğal gaz dağıtım şebekesi veya istasyon bulunduğunun ve bölgede şebeke çalışması yapıldığının vatandaşlara bildirilmesine yönelik işaret direkleri ile uyarı levhalarının tasarımları ve montaj yerleri de standartlaştırılacak. Çelik hatlarda korozyonun önlenmesine yönelik katodik koruma, elektrik arkı oluşmasını önlemeye yönelik topraklama uygulamaları ve bu işlemlerin kimler tarafından gerçekleştirilebileceğine ilişkin kurallar da taslakla detaylandırılacak.



Afet veya hasar sonrası gaz verilmeden önce aboneler bilgilendirilecek

Doğal gaz dağıtım şebekesinin ilk kez işletmeye alınması ile afet veya hasar sonrası yeniden devreye alınmasına ilişkin asgari prosedürler de belirlenecek. Afet veya hasar sonrası şebekenin yeniden işletmeye alınması sırasında istasyon, hat ve gerektiğinde iç tesisatların nasıl kontrol edileceği düzenlenecek. Binalara yeniden doğal gaz verilmeden önce dairelerin tek tek gezilerek abonelerin bilgilendirilmesi öngörülüyor.



Taslağın, özellikle 2023 yılında yaşanan depremler sonrasında elde edilen tecrübeler ile son yıllarda uygulamada karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak hazırlandığı belirtilirken EPDK, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektör paydaşlarından gelecek görüşleri değerlendirdikten sonra taslağa nihai şeklini verecek. Düzenlemenin son hali, onaylanmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna sunulacak.