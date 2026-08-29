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Sahadaki bölüm ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın sonraki bölümünde taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman taktik çalışmayla tamamlandı.

Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenman, salonunda başladı. Futbolculardan bir grup, programın ilk bölümünde kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi. Spor salonundaki çalışmanın tamamlanmasının ardından takım halinde sahaya geçen kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş maçına yönelik hazırlıklarına devam etti.

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak olan Çorum FK, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

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