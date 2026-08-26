AFAD ve Kandilli Rasathanesi Verileri
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AFAD Ölçümü: Sarsıntının büyüklüğünü 3,2 olarak duyurdu. Merkez üssü Yalova'nın Armutlu ilçesine 21,37 kilometre mesafede tespit edilen depremin, yerin 13,53 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
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Kandilli Rasathanesi Ölçümü: Depremin büyüklüğünü 2,9 (ML) olarak kaydederken, odak derinliğini ise 10,5 kilometre olarak açıkladı.
Kısa süreli endişeye yol açan hafif şiddetteki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.