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Kısa süreli endişeye yol açan hafif şiddetteki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi Ölçümü: Depremin büyüklüğünü 2,9 (ML) olarak kaydederken, odak derinliğini ise 10,5 kilometre olarak açıkladı.

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AFAD Ölçümü: Sarsıntının büyüklüğünü 3,2 olarak duyurdu. Merkez üssü Yalova'nın Armutlu ilçesine 21,37 kilometre mesafede tespit edilen depremin, yerin 13,53 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Verileri

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