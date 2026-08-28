İhracat arttı, dış ticaret açığı büyüdü: Temmuzda 7,3 milyar dolar

Türkiye’nin dış ticaretinde temmuz ayında açık arttı. İhracat yıllık bazda yüzde 2,9 yükselerek 25 milyar 623 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 5,1 artışla 32 milyar 966 milyon dolara ulaştı. Böylece dış ticaret açığı yüzde 13,6 artarak 7 milyar 343 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri, ihracat ve ithalat arasındaki farkın arttığını ortaya koydu.

Genel Ticaret Sistemi'ne göre temmuz ayında ihracat 25 milyar 623 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise 32 milyar 966 milyon dolara yükseldi. Bu sonuçla dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayındaki 6 milyar 463 milyon dolardan 7 milyar 343 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da geriledi. Temmuz 2025'te yüzde 79,4 olan oran, bu yılın aynı ayında yüzde 77,7 seviyesine indi.

7 aylık açık 60,5 milyar dolara ulaştı

Ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 161 milyar 539 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat yüzde 4,7 artışla 222 milyar 85 milyon dolar oldu.

Böylece yılın ilk 7 ayında dış ticaret açığı yüzde 8,3 artarak 60 milyar 545 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73,6'dan yüzde 72,7'ye geriledi.

Enerji ve altın hariç açık 2,4 milyar dolar

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda ihracat 23 milyar 788 milyon dolar, ithalat ise 26 milyar 194 milyon dolar oldu.

Bu kapsamda dış ticaret açığı 2 milyar 407 milyon dolar olarak hesaplandı. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,8 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayisi ihracatta ağırlığını korudu

Temmuz ayında ihracatın yüzde 94,4'ünü imalat sanayisi ürünleri oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 3, madencilik ve taş ocakçılığının payı ise yüzde 1,8 oldu.

İthalatta ise ara malları yüzde 69,4 ile en büyük payı aldı. Sermaye mallarının payı yüzde 14,5, tüketim mallarının payı yüzde 16 olarak gerçekleşti.

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ihracatı içindeki payı temmuz ayında yüzde 4,4 oldu. Aynı dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ithalatındaki payı yüzde 12,7 olarak kaydedildi.

İhracatta Almanya, ithalatta Çin ilk sırada

Temmuz ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke 2 milyar 42 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'nın ardından ABD, Birleşik Krallık, Irak ve İtalya geldi.

İthalatta ise 5 milyar 40 milyon dolarla Çin ilk sırada yer aldı. Çin'i Rusya, Almanya, ABD ve İtalya takip etti.

Ocak-temmuz döneminde de Almanya, 13 milyar 286 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı oldu. Çin ise 31 milyar 350 milyon dolarlık ithalatla yılın ilk 7 ayında da ithalatta ilk sıradaki yerini korudu.

Mevsim etkisinden arındırılmış ihracat yükseldi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre temmuz ayında ihracat bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 arttı. Aynı dönemde ithalat yüzde 7,2 geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,9, ithalat yüzde 5,1 artış gösterdi.