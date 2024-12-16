Bu gelişme, kırtasiye ürünlerinin güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı. Çocuklar tarafından sıklıkla tercih edilen kalemlerin içerdiği zararlı maddeler, sağlığa olan olumsuz etkileri nedeniyle ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bakanlık, risk taşıyan ürünlerin satışının engellenmesi ve geri toplatılması için gerekli adımları atarken, vatandaşları bu tür ürünlerden uzak durmaya çağırdı.

Tüketicilerin sağlık güvenliği açısından dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Bakanlık, bu tür ürünlerin yeniden piyasaya sürülmemesi için denetimlerini artıracağını ve benzer ürünlerin takibini yapmaya devam edeceğini açıkladı.