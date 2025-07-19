Kadın-Erkek Eşitliği Gözetilecek

Yönetmelikle birlikte yarım zamanlı çalışma hakkı sadece kadın memurlara değil, erkek memurlara da tanınmış durumda. Eğer eşlerin ikisi de memur ise her ikisi de bu haktan aynı anda faydalanabilecek.

Kapsam ve Süre

Yarım zamanlı çalışma hakkı, çocuğun doğumu ya da evlat edinilmesi sonrası başlıyor ve çocuk, zorunlu ilköğretim çağına başlayana kadar devam edebiliyor. Bu süreçte memur, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışacak. Haftada en az 3 gün çalışılması şartıyla, günlük çalışma süresi 3 saatten az ve 8 saatten fazla olamayacak.

Şartlar Neler?

Bu haktan yararlanmak isteyen memurların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor:

Doğum durumunda, çocuğun hayatta olması ve daha önce aynı çocuk için bu haktan faydalanılmamış olması,

Evlat edinme durumunda da aynı çocuk için bu haktan daha önce yararlanılmamış olması,

Bağlı bulunulan kuruma resmi talepte bulunulması.

Kurumlar yalnızca şartların sağlanıp sağlanmadığını kontrol edecek; uygun görülen memurlar bu haktan yararlanabilecek.

Kimler Yararlanamayacak?

Ancak her memur bu haktan faydalanamayacak. Şube müdürü ve üzeri yönetici kadrolar ile yurt dışı görevlerde bulunan memurlar kapsam dışı bırakıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı onayı ile bazı kadrolar da kamu hizmetinin aksamaması amacıyla kapsam dışına çıkarılabilecek.

Maaş ve Sosyal Haklarda Değişiklik

Yarım zamanlı çalışan memurlar, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren maaş ve sosyal yardımların sadece yarısını alacaklar. Ayrıca:

Süt izni verilmeyecek.

Yıllık ve mazeret izinleri tam süreli memurlarla aynı şekilde uygulanacak.

Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi açısından hizmet süresi yarım sayılacak.

Kısıtlamalar Tartışma Konusu

Yarım zamanlı çalışmada mali hakların yarıya düşmesi ve hizmet süresinin kısmi sayılması, memurlar açısından uygulamanın cazibesini azaltabilir. Uzmanlar, özellikle annelerin iş hayatından kopmaması açısından bu hakkın daha teşvik edici hale getirilmesi gerektiğini belirtiyor.