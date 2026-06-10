Türkiye otomotiv pazarında büyük yankı uyandıran Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin Manisa yatırımıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, firmanın yatırım sürecindeki duraksama ve teşviklerin durumu hakkında net bir açıklama yaptı.

Teşvikler 2026 Başında Askıya Alındı

BYD, Türkiye'de yıllık 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi kuracağını taahhüt etmiş ve bu doğrultuda Manisa'da belirlenen yatırım yeri için gerekli bedeli ödeyerek tahsis işlemlerini tamamlamıştı. Ancak projenin planlanan takvime uymaması üzerine bakanlık devreye girdi.

Edinilen bilgilere göre, yatırımda öngörülen ilerleme kaydedilemediği için firmanın devlet teşviklerinden yararlanma süreci 2026 yılının başında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından askıya alındı.

"Devletin Alacağı ve Teminatlar Güvence Altında"

Bakanlık yetkililerinden alınan resmi bilgilere göre, teşviklerin askıya alınmasına rağmen süreç tamamen hukuki ve resmi usullere uygun olarak yürütülüyor. Yapılan açıklamada şu kritik vurgular öne çıktı:

Anlaşma Yürürlükte: BYD ile imzalanan yatırım anlaşması ve bu anlaşmadaki tüm koşullar geçerliliğini koruyor.

Teminatlar Geçerli: Firmanın yükümlülüklerine karşılık devlete sunduğu tüm teminatlar eksiksiz şekilde geçerli tutuluyor. Honda Motosiklet Günleri beşinci kez kapılarını açıyor İçeriği Görüntüle

Geri Ödeme Yükümlülüğü: Yatırımların tamamlanmaması durumunda, firmalar elde ettikleri teşvikleri, ilgili yasal düzenlemeler ve sundukları taahhütler çerçevesinde geri ödemekle yükümlü.

"Kurallar Herkes İçin Eşit" Bakanlık yetkilileri, Türkiye'nin yatırım politikasında tam bir şeffaflık ve eşitlik uygulandığını belirterek, "Yerli ve yabancı hiçbir firma arasında ayrımcılık yapılmamaktadır. Kurallar herkes için eşit uygulanır. Tüm süreçlerde kamunun çıkarları en güçlü şekilde teminat altına alınmıştır" mesajını verdi.

Manisa'daki dev tesisin geleceğinin ne olacağı ve BYD'nin projeyi canlandırmak için yeni bir adım atıp atmayacağı ise sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.