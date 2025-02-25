Güney Afrika merkezli MGL Avionics, deneysel ve spor uçak pazarına yönelik yenilikçi aviyonik sistemler geliştiren küresel bir marka olarak, elektronik uçuş aletlerinden kokpit ekranlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Şirket, Kuzey Amerika, Avrupa, Kanada, İngiltere, Avustralya ve Brezilya gibi birçok ülkede temsilciliklere sahiptir. Bu yeni iş birliğiyle, MGL Avionics cihazları, KEYVAN’ın güvenilir, hassas ve güncel veri setleriyle entegre edilerek pilotlara daha etkin bir uçuş deneyimi sunacak.

Bu ortaklık, MGL Avionics’in aviyonik sistemlerinin işlevselliğini önemli ölçüde artıracak. KEYVAN Havacılık tarafından geliştirilen navigasyon veri paketleme çözümleri, havacılık operatörlerine düşük maliyetle yüksek doğrulukta veri sunarken, uçuş güvenliğini ve operasyonel verimliliği de artıracak.

Havacılık sektöründe, doğru ve zamanında erişilebilen veri, operasyonel mükemmelliğin temel unsurlarından biridir. Bu iş birliği sayesinde, MGL Avionics kullanıcıları, hava sahası bilgileri, hava yolu planlamaları ve coğrafi navigasyon verilerine anlık olarak erişim sağlayarak uçuşlarını daha güvenli ve verimli şekilde gerçekleştirebilecekler.

KEYVAN’ın navigasyon veri sağlama konusundaki uzmanlığı, MGL Avionics’in sunduğu sistemlere ileri düzeyde katkı sunarak, genel havacılık ve ticari havacılık alanlarında önemli bir fark yaratacak. Bu stratejik ortaklık, MGL Avionics’in aviyonik sistemlerini güncel ve doğru verilerle donatırken, KEYVAN Havacılık’ın uluslararası pazardaki konumunu güçlendirecek ve sektördeki liderliğini pekiştirecek.