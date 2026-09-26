Bakanlık düğmeye bastı! Sahte yorum ve beğeni satanlar yandı!

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Bakanlık düğmeye bastı! Sahte yorum ve beğeni satanlar yandı!

Suwen Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü ligin 5. haftasında sahasında Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş.'yi 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

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