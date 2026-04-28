Yerel kaynaklara göre saldırı, kent merkezinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Olayda Al-Shanbari ve oğlunun yaşamını yitirdiği, ayrıca çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralıların ve cenazelerin Filistin Sivil Savunma ekipleri tarafından Şifa Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

İsrail’in, 10 Ekim 2025’te Gazze Şeridi’nde varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürdüğü öne sürülürken, son saldırının bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkes sürecinde İsrail saldırılarında 818 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 bin 301 kişinin yaralandığı kaydedildi. 7 Ekim 2023’ten bu yana ise toplam can kaybının 72 bin 594’e, yaralı sayısının ise 172 bin 404’e ulaştığı bildirildi.