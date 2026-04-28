Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantının 28 Nisan tarihinde Kars’ta düzenlendiği belirtilerek, tarafların bölgesel ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi hedefi doğrultusunda demiryolunun bir an önce işletmeye açılmasının önemine dikkat çektiği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci kapsamında varılan mutabakat doğrultusunda oluşturulan çalışma grubunun, özellikle lojistik ve bölgesel ulaşım entegrasyonu açısından kritik öneme sahip Kars-Gümrü hattına odaklandığı vurgulandı.

Toplantı, iki ülke arasında teknik düzeyde iş birliği ve diyalog kanallarının sürdürülmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, demiryolunun yeniden faaliyete geçirilmesinin bölgesel ticaret ve ulaşım açısından stratejik katkı sağlayacağı belirtiliyor.