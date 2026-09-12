'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında geniş bir heyet, Diyarbakır'da tarihi ve stratejik temaslara imza attı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik'in de aralarında bulunduğu 17 milletvekili ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, kentin 17 ilçesinde eş zamanlı olarak sahaya inerek teşkilatlarla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kentin potansiyelini harekete geçirmeyi ve bölgesel entegrasyonu güçlendirmeyi amaçlayan program, yoğun bir diplomasi, ekonomi ve istişare trafiğine sahne oldu. Ziyaretler kapsamında kentin ve bölgenin ekonomik dinamikleri, dış ticaret potansiyeli ile sınır ötesi iş birliği imkanları detaylıca masaya yatırıldı. Gaziantep'in sanayi ve üretim gücü ile Diyarbakır'ın jeostratejik önemini birleştiren bir perspektifle yürütülen görüşmelerde, kalkınma hedeflerinin yerelde taçlandırılacağı vurgulandı.

17 ilçede güçlü sinerji ve esnaf ziyaretleri

Bölge genelinde geniş yankı uyandıran programın merkez üssü tarihi Ulu Cami oldu. Cami çevresinde ve avlusunda vatandaşlarla buluşan heyet; esnaf ziyaretleri, taziye ve düğün katılımlarıyla günlük hayata ortak oldu. 17 ilçenin tamamında kurulan çalışma masaları ve birebir istişareler sayesinde yereldeki beklentiler doğrudan dinlendi. Saha çalışmalarında özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik arasındaki yakın diyalog ve uyumlu çalışma temposu dikkat çekti. İkilinin bölgenin geleceğine yönelik ortak vizyonu teşkilat mensupları ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

'Güçlü Bölge, Güçlü Türkiye' vizyonu

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, bölgenin barış, huzur ve üretim eksenli bir geleceğe ilerlediğini belirterek, 'Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ile birlikte medeniyetler şehri Diyarbakır'ımızda çok kıymetli temaslar gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı, sadece dış politikada değil, ülkemizin her bir karışında kalkınmanın, yatırımın ve kardeşliğin yüzyılı olacaktır. Gaziantep ve Diyarbakır başta olmak üzere tüm bölge illerimizin ticaret, üretim ve kültürel bağlarını daha da güçlendirerek ülkemizi küresel ölçekte hak ettiği konuma taşımaya kararlıyız' dedi.

Sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve yerel dinamiklerle gerçekleştirilen kapalı oturumların ardından tamamlanan programın, önümüzdeki dönemde bölgeye yönelik yeni ekonomik ve diplomatik adımların zeminini oluşturması bekleniyor.