Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangın büyük bir felakete yol açtı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 76’ya yükselirken, 13 kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayın ihmaller zinciri olabileceği iddiaları araştırılıyor.

Otel Yönetimi: "Derin Bir Yastayız"

Grand Kartal Otel yönetimi, resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayımlayarak yaşananlardan dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün otelimizde meydana gelen yangın nedeniyle yastayız. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bu elim olay hepimizi o kadar derinden sarsmıştır ki tarif edemiyoruz. Ailemizin fertleri, çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da otelde bulunduğu için bu acıyı en yoğun şekilde yaşadık ve yaşıyoruz.

Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz. Saygılarımızla, Grand Kartal Otel."

Soruşturma Devam Ediyor

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, otel yönetimi ve personeli dahil 9 kişi gözaltına alındı. Yangının çıkış nedenine dair teknik incelemeler devam ederken, oteldeki güvenlik ve yangın önleme sistemlerinin yeterliliği de mercek altına alındı.

Turizm Sektöründe Şok Etkisi

Grand Kartal Otel faciası, yalnızca bölgeyi değil tüm turizm sektörünü derinden sarstı. Olay, kış turizmi için yoğun sezonun yaşandığı bir dönemde meydana gelirken, Kartalkaya’daki diğer işletmelerde de güvenlik önlemleri artırıldı.

Milli Yas İlan Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartalkaya’daki yangın felaketi nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Bayraklar yarıya indirildi ve Türkiye genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor.