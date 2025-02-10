"Haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldık"

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçiler, işlerine geri dönmek istediklerini belirterek "Kent A.Ş. işçisi direnişin simgesi" ve "İşimizi geri istiyoruz" sloganları attı. İşçiler adına açıklama yapan Elçin Cinğ, işten çıkarılmalarının ağır sonuçlar doğurduğunu ifade ederek şu sözleri dile getirdi:

"Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. bünyesinde yıllardır emek veren çalışanlardık. Ancak hiçbir haklı gerekçe olmadan, İş Kanunu’nun 25/2 maddesi gerekçe gösterilerek SGK Kodu 26 ve 46 ile işten çıkarıldık. Güveni kötüye kullanma, hırsızlık yapma veya meslek sırlarını açıklama gibi ağır suçlamalarla işten atıldık. Bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatlarımızı alamadık, işsizlik maaşına başvurma hakkımızı kaybettik ve yeni bir iş bulmamız zorlaştı. Alınan karar keyfi ve haksızdır."

Özgür Özel’den verilen sözler tutulmadı

İşçiler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendilerine çözüm sözü verdiğini, ancak hala bir sonuç alamadıklarını belirtti. Cinğ, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Direnişimizin 132’nci gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştük. Özel, CHP İzmir İl Başkanlığı’nın konuyla ilgileneceğini ve çözüm için çalışmalara başladığını söyledi. 10 Ocak’ta yaptığı açıklamada da sorunun çözüldüğünü duyurdu. Ancak bugün 185’inci gün ve hala somut bir adım atılmış değil."

İşten çıkarılan işçilerden Murat Söylemez ise, “Genel Başkan Özgür Özel ile görüştük. Bizi arabasına aldı ve tüm süreci anlattık. İl Başkanı'na ‘Bu işi çözün’ diye talimat verdi. Daha sonra Konak’taki bir etkinlikte ‘Bu olayı çözdük’ dedi. Ama halen bir gelişme yok,” diye konuştu.

Ankara'ya yürüme kararı aldılar

Özgür Özel’den bekledikleri adımı göremeyen işçiler, taleplerinin karşılanmaması halinde Ankara’ya yürüyüş başlatacaklarını açıkladı. Elçin Cinğ, “Bu yürüyüş, sadece bizim değil, iş güvencesi elinden alınan tüm emekçilerin sesi olacak. Adalet, iş güvencesi ve emeğe saygı istiyoruz. Yetkilileri bu haksızlığa karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz” dedi.

İşçiler, mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini ve haklarını geri kazanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.