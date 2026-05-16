RePie Yatırım Holding ile gerçekleştirilen iş birliği, yatırım süreçlerinde daha kurumsal, daha şeffaf ve ölçeklenebilir bir modelin hayata geçirilmesini sağlıyor. İş ortaklığı kapsamında iki kurum teknoloji, sağlık ve tarım alanlarındaki yatırımları güçlü bir finansal ve yönetsel altyapıyla yatırımcılarla buluşturuyor.

Enerji, gıda, tarım, lojistik, bilişim ve teknoloji, savunma sanayi, sermaye ve yatırım finansmanı, dış ticaret ve gayrimenkul gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren İstanbul Holding, stratejik yatırımlarla ekonomik büyümeyi toplumsal faydayla birlikte ele alıyor. Bu kapsamda yatırım süreçlerini daha sistematik ve ölçeklenebilir bir yapıya kavuşturmaya odaklanan İstanbul Holding, RePie Yatırım Holding ile stratejik bir iş ortaklığı kurdu. Bu iş birliği, yatırım süreçlerinin finansal ve yönetsel altyapısını güçlendirerek daha sistematik ve ölçeklenebilir bir yapının önünü açıyor.

“Yatırım fırsatlarını daha erişilebilir ve sürdürülebilir hale getiriyoruz”

Geliştirilen yeni modelin yatırımcılar açısından öngörülebilir ve güvenilir bir yapı sunduğunu belirten İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, “Kuruluşumuzdan bu yana yatırım yaklaşımımızı sadece finansal getiri odağında değil, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda ekseninde şekillendiriyoruz. RePie Yatırım Holding ile kurduğumuz stratejik iş ortaklığı sayesinde, geliştirdiğimiz projeleri daha güçlü bir finansal analiz, daha disiplinli risk yönetimi ve kurumsal yönetişim ilkeleriyle yapılandırarak yatırımcıya açıyoruz. Bu modelle birlikte yatırım fırsatlarını daha erişilebilir, şeffaf ve sürdürülebilir hale getiriyoruz” dedi

Teknoloji ve sağlık şirketleri yatırımcıyla buluşuyor

Bu model kapsamında büyüme potansiyeli yüksek şirketleri ve projeleri yatırımcılarla buluşturduklarını ifade eden Murat Kalsın, “Geleceğin en kritik iki alanı olan sağlık ve teknoloji alanlarında güçlü adımlar atıyoruz. Bu kapsamda ilk olarak, sağlık sektöründe 98 hastanede, 134 operasyon merkeziyle hizmet veren, yılda 6.5 milyondan fazla tetkik gerçekleştiren ve güçlü büyüme performansıyla Türkiye’nin sağlık hizmetleri sektörünün başarılı kuruluşlarından Baytuna Grup’a yatırım sürecimizi başlatmış bulunuyoruz. Görüntüleme hizmetlerinden, onkoloji yatırımlarına, ilaç üretiminden, uluslararası açılıma kadar genişleyen bir yapı kuran Baytuna Grup; özellikle radyoterapi ve ileri teknoloji sağlık yatırımlarıyla önümüzdeki dönemde önemli bir büyüme potansiyeli taşıyor” dedi.

Bir diğer yatırım alanının ise bankaların tüm yazılım altyapısını uçtan uca kurabilen, finansal teknolojiler alanında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Innovance ile gerçekleştirdiklerini söyleyen Murat Kalsın, “850’den fazla çalışanı, 100’ü aşkın kurumsal müşterisi, beş global ofisi ve 20’den fazla ülkede yürüttüğü projelerle bankacılık, ödeme sistemleri, açık bankacılık ve yapay zekâ tabanlı çözümler geliştiren entegre teknoloji şirketi Innovance; uçtan uca dijital bankacılık altyapıları, veri analitiği ve yapay zekâ destekli çözümleriyle finansal sistemlerin dönüşümünde kritik bir rol üstleniyor. Innovance, yüksek kârlılık ve sürdürülebilir büyüme performansıyla da dikkat çekiyor. Girişim sermayesi yaklaşımımız ve stratejik iş ortaklığımızla desteklediğimiz yatırım modelimizle; güçlü bir ekosistem içinde sürdürülebilir büyüme yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Tarımda yeni nesil yatırım modeli

Tarım yatırımlarını da büyüttüklerine dikkat çeken İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, şu ifadeleri kullandı: “İstanbul Holding olarak yatırımcıya açtığımız bir diğer alan ise yatırımcı tarafından yoğun ilgi gören tarım sektöründe geliştirdiğimiz Jeotermal ile Isıtmalı Teknolojik Sera projemiz. Konya’nın Tuzlukçu Bölgesi’nde planladığımız ve toplamda 1 milyon metrekarelik bir alana yayılmasını hedeflediğimiz projemiz, enerji verimliliği ve sürdürülebilir üretim prensipleri üzerine inşa ediliyor. İlk etapta 50 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek yatırımın büyüklüğü 8.4 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte kısa vadede 25 milyon dolarlık bir şirket değerine ulaşılması, uzun vadede ise 500 milyon dolarlık bir yapının oluşturulmasını hedefliyoruz. Yıllık 2.5 milyon kilogram üretim kapasitesiyle tasarlanan proje, yatırımcılara öngörülebilir ve sürdürülebilir bir gelir modeli sunuyor. Jeotermal enerjiyle ısıtılan ve güneşten maksimum fayda sağlayan seralar, iklim koşullarından bağımsız üretim yapabilme kabiliyetiyle yılın 12 ayı kesintisiz üretim imkânı sağlıyor. İlaçsız tarımı destekleyen modern altyapısı sayesinde proje, gıda güvenliği açısından da stratejik bir değer taşıyor. Bunların yanı sıra, proje; kadın istihdamını destekleyen yapısı ve bölgesel kalkınmaya katkısıyla hem ekonomik hem de sosyal etki boyutuyla da öne çıkıyor. Daha önce BIG Tarım yatırımı ve girişim sermayesi yatırım fonuyla attığımız adımları, RePie Yatırım Holding ile kurduğumuz stratejik iş ortaklığıyla daha sistematik bir yapıya taşıyoruz. Bu yeni modelle birlikte, farklı sektörlerde geliştirdiğimiz projeleri yatırımcıyla buluşturarak, sürdürülebilir büyümeyi destekleyen çok katmanlı bir yatırım ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz.”