Ordu'nun kuş bakışı görüntüsünü seyretmek isteyen yerli ve yabancı binlerce turist kentin önemli turistik mekanları arasında yer alan Boztepe'ye çıkmak için teleferik kullanıyor.

Ordu Sahil ile Boztepe arasındaki teleferik günün her saati tıklım tıklım dolu. Ordu Büyükşehir binası karşısında bulunan tarihi Yalı Caminin iki minaresi arasından geçen teleferik şehre gelen yabancıların da ilgisini çekiyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı dr. hilmi Güler'in öncülüğünde yapılan çalışmalar ile cazibesi her geçen gün artan Boztepe'ye çıkmak için teleferiği tercih eden vatandaşlar, istasyon önünde metrelerce kuyruk oluşturuyor.

Yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz manzara eşliğinde Boztepe'ye yaklaşık 10 dakikada ulaşım sağlayan teleferik hattı, özellikle tatile gelen vatandaşlar ve yerli yabancı turistler olmak günlük binlerce kişiye hizmet veriyor.

Uzun kuyrukların oluştuğu istasyonda bekleyen vatandaşlar, Ordu'yu tepeden seyretmenin tadına doyum olmadığını belirtiyor. Boztepe'nin Ordu'nun önemli turizm noktalarından birisi haline geldiğini söyleyen vatandaşlar, çok uzun kuyruk olsa bile oraya çıkmaya değdiğini dile getiriyor.