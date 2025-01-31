Halka Arz Fiyatı ve Büyüklüğü

Kalyon Güneş Teknolojileri'nin halka arz fiyatı 70,30 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğü ise 3,2 milyar TL olacak. Şirket, halka açıklık oranını %13,64 olarak planlarken, toplamda 46 milyon 334 bin 639 adet pay dağıtılacak.

Halka Arz Tarihi Ne Zaman?

Halka arzın tam tarihi, SPK tarafından onaylanan izahnamenin yayımlanmasından sonra netleşecek. Yatırımcılar, bu tarihin açıklanmasını beklerken, şirketin borsa performansına dair beklentilerini şimdiden oluşturuyor.

Şirketin Sahibi Kim?

Kalyon Güneş Teknolojileri, sermayesinin tamamına sahip olan Kalyon Teknoloji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteriyor. Şirket, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları ve projeleriyle dikkat çekiyor.

Katılım Endeksine Uygun Mu?

Şirketin katılım endeksine uygun olup olmadığı, onaylı izahnamenin yayımlanmasıyla birlikte açıklanacak. Bu durum, özellikle İslami finans prensiplerine uygun yatırım yapan yatırımcılar için önem taşıyor.

Pay Dağıtımı Nasıl Olacak?

Taslak izahnameye göre, halka arzda paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtım şeklinde olacak. Bu, küçük yatırımcıların da sürece dahil olmasını kolaylaştıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Halka Arz Fiyatı: 70,30 TL olarak belirlendi.

Halka Arz Büyüklüğü: 3,2 milyar TL.

Halka Açıklık Oranı: %13,64. Toplamda 46 milyon 334 bin 639 adet pay dağıtılacak.

Halka Arz Tarihi: Onaylı izahname yayımlandıktan sonra belli olacak.

Sahiplik: Şirketin sermayesinin %100'ü Kalyon Teknoloji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait.

Katılım Endeksine Uygunluk: Onaylı izahname yayımlandıktan sonra belli olacak.

Pay Dağıtımı: Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım şeklinde olacak.

Finansal Performans:

2024/3 Hasılat: 2,1 milyar TL

2024/3 Brüt Kâr: 556,5 milyon TL

2023 Hasılat: 10,5 milyar TL

2023 Brüt Kâr: 1,7 milyar TL

2022 Hasılat: 5,4 milyar TL

2022 Brüt Kâr: 548,3 milyon TL

Fiyat İstikrarı ve Hedefler:

Fiyat istikrarı planlanmaktadır.

1 yıl boyunca ortak satışı yapılmayacak. Enda Enerji borç kapatmak için değil yatırım için BİST’te işlem görmeye hazırlanıyor

1 yıl boyunca ihraççı satışı yapılmayacak.

Halka Arz Gelirinin Kullanımı:

%45-55: GES hücre/teknoloji iyileştirme yatırımları.

%45-55: İşletme sermayesi.

Bu bilgiler, Kalyon Güneş Teknolojileri'nin halka arz süreci ve finansal durumu hakkında genel bir çerçeve sunmaktadır. Detaylar, onaylı izahnamenin yayımlanmasıyla netleşecektir.