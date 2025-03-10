Kurtuluş, AKP'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle "görevi kötüye kullanma", "ifade özgürlüğünün engellenmesi" ve "kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi" suçlarından soruşturma altına alındı.

Kurtuluş'un, Kadıköy Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısında, Elif Lale Bilgili'nin konuşmasına müdahale ederek, süresi dolmuşken mikrofonunu kapatması ve ardından teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istemesi büyük tepki topladı. Bu müdahale sırasında Kurtuluş'un, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına" şeklindeki ifadeleri de olaya damgasını vurdu. Bilgili, bu tavra tepki göstererek toplantıyı terk etti.

Olayın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partinin iç disiplin süreci başlattığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kurtuluş'un Bilgili'ye yönelik tavrını eleştirerek, bu tutumun "faşizm" olarak nitelendirilebileceğini ve CHP'nin hala 28 Şubat zihniyetini taşımakta olduğunu söyledi. Ayrıca, Kadıköy Belediye Meclisi'nde yaşanan bu olayla ilgili olarak, Erdoğan, "Kadıköy Belediyesinde belediye meclis üyesi, AK Partili bayan arkadaşımızın sözünü kestiler, hakaret ettiler ve meclis başkanı aynı zamanda kalkıp aynen Amerika’da olduğu gibi ‘Şu kadını atın dışarı.’ diyebildi. 6284 Sayılı Kanun şiddetle mücadele konusunda ihtiyaç duyulan her türlü imkanı, yaptırımı, cezayı zaten en güçlü şekilde barındırıyor." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş, gözaltı işlemlerinin ardından, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından CHP'nin disiplin süreci başlatmasının yanı sıra, kamuoyunda geniş yankılar uyandıran bu gelişme, siyasi arenada da sıcak tartışmalara neden oldu.