8 Aralık’ta Bursa’da Büyük Buluşma

EMADDER, 8 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Bursa Kent Meydanı’nda bir miting düzenleyeceğini duyurdu. Amaç, 1999 sonrası sigortalı olan çalışanların yaşadığı emeklilik mağduriyetini kamuoyunun dikkatine sunmak. İstanbul’dan ücretsiz ulaşımın sağlanacağı miting, mağduriyetin boyutlarını gözler önüne sermeyi hedefliyor.

Dernek yetkilileri, mevcut düzenlemenin bir gün farkla çalışanlar arasında adaletsizliğe yol açtığını belirterek, “Bir gün farkla 20 yıl daha fazla çalışma, açık bir hak gaspıdır,” ifadelerini kullandı.

CHP’den Düzenleme Çağrısı

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada kademeli emeklilik sisteminin gerekliliğini vurguladı. Öztürk, “1999’da yapılan düzenleme, yalnızca 8 Eylül’den önce sigortalı olanları kapsıyor. Bu da bir günle büyük mağduriyetler yaratıyor. Adil ve hakkaniyetli bir düzenleme yapılmalı,” dedi.

Öztürk, kademeli emeklilik düzenlemesinin bütçeye ek yük getirmeden uygulanabileceğini ifade ederek, mevcut kamu-özel işbirliği projelerinden kaynak yaratılabileceğini belirtti.

Kademeli Emeklilik Neden Gündemde?

1999’daki emeklilik reformuyla prim gün sayısı ve yaş koşulları artırıldı. Ancak reformun yalnızca 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanları kapsaması, daha sonra sigorta girişi olan çalışanlar için büyük bir dezavantaj yarattı. Örneğin, 8 Eylül 1999’da işe başlayan bir kişi 20 yıl önce emekli olma hakkı kazanırken, 9 Eylül’de işe başlayan biri bu haktan yararlanamıyor ve 17-20 yıl daha fazla çalışmak zorunda kalıyor.

Bu durum, 2008 sonrası yapılan değişikliklerle birleşerek emeklilik yaşının ve prim koşullarının daha da ağırlaşmasına yol açtı. Kademeli emeklilik sistemi, bu adaletsizliği gidermek için bir çözüm önerisi olarak tartışılıyor.

Hükümetin Tavrı

Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilikle ilgili bir düzenlemenin gündemde olmadığını ifade etmişti. Ancak muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları, bu konuda ısrarcı. Kamuoyunda artan tepki, bu düzenlemenin önümüzdeki dönemde daha fazla tartışılacağının sinyallerini veriyor.

Emeklilik sistemiyle ilgili tartışmalar, Türkiye’de sosyal adalet ve ekonomik kaynakların dağılımı konusundaki önemli sorunlardan biri olmaya devam ediyor. EYT düzenlemesiyle sağlanan haklar, milyonları sevindirirken, geride kalan grupların mağduriyetleri çözüm bekliyor. Kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.